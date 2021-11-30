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シンプルモダン◾️ナフコ 木製フレーム リビングチェア/ シングルソファ
商品番号 I94794646389
商品名

シンプルモダン◾️ナフコ 木製フレーム リビングチェア/ シングルソファ
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 6,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シンプルモダンデザインナフコ社木製フレームリビングチェア座面が低くゆったり座っていただけます小キズがありますが大きなダメージはありませんシンプルで合わせやすい一脚ですサイズW520D600背もたれ高さ　800座面高さ　430mmくらい◾️送料無料※沖縄、離島は不可#その他インテリア、雑貨出品am#その他の家具出品中am椅子イスチェア木製家具古雑貨古家具古道具古民家ミッドセンチュリーレトロモダンインテリアディスプレイ雑貨小物アンティークガーデニングブロカント葡萄木通通草蔓蘿籐ラタン蚤の市シャビーアイアンドライフラワーデミジョンボトル籠カゴかごバスケットヴィンテージ
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