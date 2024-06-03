【横浜・川崎】和楽　カバーリング　ソファベッド カバー洗濯可能 dmt3

＊＊＊ご確認下さい＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊●●横浜市・川崎市内方のみご購入いただける限定の商品となります！《お家まで直接配送致します》予定が合えば多少離れたエリアでも配達可能です。※その他地域はコメントにてご相談くださいませ！＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊和楽 WARAKUカバーリングソファベッドカバーリングソファベッドカバー洗濯可能dmt3DMT3タスクブルー／家具インテリアおしゃれ椅子商品仕様【商品名】和楽カバーリングソファベッドサイズ（mm）：幅1120×奥行820〜1985×高さ120〜630×座面の高さ240【重量】15kg【材質】構造部材：スチールパイプクッション材：ウレタンフォーム生地：布製（ポリエステル100%）【生産国】日本 ※カバーは輸入品写真に写っているものが全てです。その他、アパレル・家具・スポーツ用品多数出品してますので、是非ご覧ください→#hiro_ko23のアパレル・家具・スポーツ用品《即購入OKです》早い者勝ちです。交渉中の場合でも、専用になっていない限りは即購入していただいて大丈夫です。最後までご覧いただきありがとうございます。是非、ご検討下さいませ！



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