大皿パーティ皿7つセット❣️ ノリタケ　ナルミ　ミカサ　楕円形　金縁ヴィンテージ品

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⭕️お皿断捨離中です⭕️ヴィンテージ品、コレクション品のため、ほとんど使ってませんが、経年劣化、傷、金縁の禿げ等あります♪ご理解の程よろしくお願いします☺︎❣️大皿 パーティ皿7枚セット❣️ナルミ 大皿 四角皿ノリタケ 大皿ミカサ 大皿✖️2ノンブランド楕円形 大皿✖️2透明ガラス大皿 サラダボウル 1透明ガラス大皿以外は、金縁、銀縁が付いていますが、欠けているところもありますm(__)mバラ売りも可能ですが、送料かかるため割高になります♪★断捨離セール★まとめて購入の場合、送料分お安くなります♪追加可能のものなら、まとめてお安く購入できます！(*´∀｀*)コメントからお願いします(*≧∀≦*)数ある中からご覧頂きありがとうございます♪・*:..。o♬*゜・*:..。o♬*゜・*:..。o♬*゜・*:..。o♬他の商品、漫画も出品しています❤︎宜しければご覧ください☺︎→#☆unownの本棚☆同封でお値引します♡購入前にコメントお願いします〜✧*。(ˊᗜˋ*)✧*。・*:..。o♬*゜・*:..。o♬*゜・*:..。o♬*゜・*:..。完璧美品をお求めの方、神経質な方はご遠慮ください…中古としてご理解の上ご購入下さい☺︎お気軽にコメント、質問どうぞ〜(≧∇≦)/カラー···ホワイト#ノリタケ#noritake#ナルミ#narumi#mikasa#ミカサカラー···ホワイトお皿/お椀/デザート食器···セット(3つ以上)、皿/プレート、サラダボウルグラス/カップ/酒器···セット(3つ以上)、耐熱グラス素材···ガラス皿/プレート形状···丸