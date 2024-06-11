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※Ｌサイズ NEW 本物 長渕剛さん OH ツアー 最新 高級 タンクトップ!!
商品番号 E39393482725
商品名

※Ｌサイズ NEW 本物 長渕剛さん OH ツアー 最新 高級 タンクトップ!!
ブランド名 ディーゼル
特別価格 税込 6,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★☆★１点のみ早い物勝ちです★☆★長渕さんOHツアー最新着用のDIESELの高級レッド×ホワイトロゴタンクトップです。長渕さんと同じデザインです。新品未使用タグ付きです。サイズＬですが企画が多少大きめのなのでＬＬサイズの方でもオッケーです。定価２３１００円で少しお値引きしています。よろしくお願いします。
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