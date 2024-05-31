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クリスタルガラス ロータス 2個セット 蓮 クリア オーナメント
商品番号 G41563422498
商品名

クリスタルガラス ロータス 2個セット 蓮 クリア オーナメント
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 2,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#ロミジュリクリスタルオブジェ#ロミジュリ置物Sサイズ：W6.5×D6.5×H3.5cmMサイズ：W9×D9×H5cm材質：クリスタルガラス◆クリスタルガラス製のオーナメントシリーズカットもきれいで光に反射して様々な色に変化しますサンキャッチャーとしてお部屋の運気を整えてくれます。イタリアヴェローナクラシックロミオアンドジュリエットスツール　フットスツール椅子　イス　小椅子猫脚輸入家具　輸入雑貨高級家具　高級雑貨イタリア家具　イタリア製ヨーロピアン　ヨーロッパアンティーク　クラシック　ロココロココ調　　アンティーク調ビンテージ　ヴィンテージリビング　ベッドルームナイトテーブル　サイドテーブル　チェスト白家具　姫系　姫　姫家具天使　エンゼル　エンジェル妖精　フェアリーバラ雑貨　薔薇　薔薇雑貨　ローズ可愛い　お洒落　エレガントオブジェ　置物ガーデンオーナメント　庭園家具プリンセスハウスイギリスアンティーク家具　パリフランス　南フランス　ニューヨークイギリス　北欧　フィンランド　ノルウェーシチリア　地中海　南欧　韓国クラック　シリック　コルチャゴハイセンス　コンテポラリー　モダンフレンチ　ブリティッシュ　ブルックリンホテルスタイル　ホテルライクギフト　プレゼント　誕生日プレゼント還暦　退職　祝い出産祝い　男の子　女の子クリスマス143-147148
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