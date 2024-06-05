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NARUMI ナルミ サロンセット カップ\u0026ソーサー４客+大皿 金彩 花柄
商品番号 C91788864395
商品名

NARUMI ナルミ サロンセット カップ\u0026ソーサー４客+大皿 金彩 花柄
ブランド名 ナルミ
特別価格 税込 1,794 円
在庫状況 あり

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商品詳細

可愛い花柄のサロンセットです。カップ\u0026ソーサー４客と大皿１枚のセットです。サイズ(約)カップ　：口径9.5cm×高さ6.5cmソーサー：直径25cm大皿　　：直径27cm未使用保管品です。長期保管品ですが気になるような傷や汚れはないと思います。金彩の剥がれなども見当たりません。ソーサーに１カ所元々だと思いますが小さい黒点がございます。(画像10)未使用品ですが一度人の手に渡った保管品です。細かい傷や汚れ等の見落としがある場合もございますので細かい事が気になる方はご遠慮下さい。元箱はございますがシミ・汚れがございます。管理番号0920eお皿/お椀/デザート食器...皿/プレートグラス/カップ/酒器...コーヒーカップ＆ソーサー素材...陶磁器(セラミック)
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