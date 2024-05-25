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ローランド Roland キーボード スタンド KS-18Z
商品番号 W81948332009
商品名

ローランド Roland キーボード スタンド KS-18Z
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 5,331 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(^^)●商品情報ローランドRolandキーボードスタンドKS-18Z●商品状態中古品となりますので通常使用による細かな傷などはありますが、比較的綺麗なお品物です。●メンテナンス項目アルコール除菌、清掃済み。　●付属品本体のみ●発送緩衝材に包んで、丁寧　迅速に発送致します。あくまで“中古品”となりますので完美品をお求めになられる方はトラブル防止のためご遠慮ください。最後までご覧いただきありがとうございます。即購入OKです(^^)
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