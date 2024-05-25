ローランド Roland キーボード スタンド KS-18Z

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ご覧いただきありがとうございます(^^)●商品情報ローランドRolandキーボードスタンドKS-18Z●商品状態中古品となりますので通常使用による細かな傷などはありますが、比較的綺麗なお品物です。●メンテナンス項目アルコール除菌、清掃済み。 ●付属品本体のみ●発送緩衝材に包んで、丁寧 迅速に発送致します。あくまで“中古品”となりますので完美品をお求めになられる方はトラブル防止のためご遠慮ください。最後までご覧いただきありがとうございます。即購入OKです(^^)