有松絞　風呂敷　タペストリー　縦横約90㎝　有松鳴海絞り　ヴィンテージ 難あり

プロフィールをご覧下さい。テイスト···和風主な素材···布・ファブリック愛知県名古屋市 有松絞の風呂敷 タペストリー インテリア 生地です。ショール等としてお使い頂く事もできるかと思います。縦横約90㎝。ヴィンテージ。落ち着いたお色、グラデーションのようにも見えるデザインがとても素敵です。未使用ですが長期自宅保管品で畳みジワ、保管時の汚れ、シミが数カ所あります。お洗濯で落ちると良いのですが残念ながらわかりません。（主観にはなりますが目立つものではありません。）ご理解、ご承知頂ける方に。状態等、画像にてご確認下さい。コンパクトに畳み簡易包装、エコ梱包にて発送させて頂きます。（袋は破れ等がありますのでお付け致しません。ご希望であればコメントをお願い致します。）他にも風呂敷、伝統工芸品、寝具、バッグ等を出品しています。#有松絞#有松絞風呂敷#有松絞インテリア#有松絞生地#愛知県名古屋市#有松鳴海絞り



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