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- \u003c九谷焼\u003eカップ\u0026ソーサー４点セット
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商品詳細
しまったまま使っていませんでした。箱は少し汚れています。柄は全部違います。梱包はコンパクトになります。申し訳ありません…単品でのお値下げはご容赦お願いします。確認しましたが気になるところや、特に大きな傷や汚れは見当たらないように思います。ご一緒に写真でご確認よろしくお願いします。それでも見落としがあるかもしれませんので、自宅管理という事もご了承いただける方ご検討をお願います。
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