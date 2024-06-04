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AIRA series TR-8S
商品番号 H58205010418
商品名

AIRA series TR-8S
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 24,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AIRAseriesTR-8SRoland7/16に新品で購入しましたが、使用する機会が無くなったため出品致します。使用環境は屋内(屋外への持ち出し無し)、使用時間は10時間程度です。ACアダプタ、外箱、取扱説明書、製品保証書をお付けします。目立つ傷は無く、動作確認も問題ありません。あくまでも中古品ですので、新品同様品を求めてる方はご遠慮ください。#Roland#AIRAseriesTR_8S#ローランド
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