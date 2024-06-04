AIRA series TR-8S

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商品詳細
AIRAseriesTR-8SRoland7/16に新品で購入しましたが、使用する機会が無くなったため出品致します。使用環境は屋内(屋外への持ち出し無し)、使用時間は10時間程度です。ACアダプタ、外箱、取扱説明書、製品保証書をお付けします。目立つ傷は無く、動作確認も問題ありません。あくまでも中古品ですので、新品同様品を求めてる方はご遠慮ください。#Roland#AIRAseriesTR_8S#ローランド
http://narcologia.ru/goods/assessor994903.html
http://narcologia.ru/goods/moisture227069.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly845884.html
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