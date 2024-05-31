IKEA ソファ　シーヴィク　3人掛け

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商品詳細
部屋の模様替えのために出品します。2021年に購入し2年使用しました。喫煙者無し、ペット無しです。写真5枚目以降はIKEAのHPの写真です。状態は中古品であることご理解ください。カラー···ライトベージュサイズ···3～3.5人掛け機能···アームレスト付テイスト···コースタル・海岸風、シンプル・ベーシック、ナチュラル、モダン、西海岸・マリン風、北欧
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