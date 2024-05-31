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IKEA ソファ　シーヴィク　3人掛け
商品番号 B53940358294
商品名

IKEA ソファ　シーヴィク　3人掛け
ブランド名 イケア
特別価格 税込 11,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

部屋の模様替えのために出品します。2021年に購入し2年使用しました。喫煙者無し、ペット無しです。写真5枚目以降はIKEAのHPの写真です。状態は中古品であることご理解ください。カラー···ライトベージュサイズ···3～3.5人掛け機能···アームレスト付テイスト···コースタル・海岸風、シンプル・ベーシック、ナチュラル、モダン、西海岸・マリン風、北欧
http://narcologia.ru/goods/calling801050.html
http://narcologia.ru/goods/encourage53772.html
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