GMGH222○Ritzwell / リッツウェル BLAVA ブラヴァ ハイバ

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GMGH222○Ritzwell/リッツウェルBLAVAブラヴァハイバックチェアイージーチェアウォールナット材定価約34万展示品□□商品説明□□縦格子を思わせる背中の厚革ベルトが特徴的なBLAVAシリーズ。厚革の上質な素材感がシンプルなデザインに有機的な表情をもたらし、モダンなフォルムに温かさを加えています。約:実寸サイズ（mm）w665×d870×h960×sh400（チェア）w650×d420×h400（オットマン）※若干の誤差はご了承下さい。●コンディションランク【AB】S×新品、未使用品A×未使用に近いB×目立った傷や汚れなしC×やや傷や汚れありD×傷や汚れありE×全体的に状態が悪い※特記事項/備考欄●送料/発送方法らくらく家財宅急便兵庫県より発送させて頂きます。※購入、コメント前にプロフィール必読下さい