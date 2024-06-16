

AISUNSS エアーベッド 空気ベッド 電動ポンプ内蔵 軽量 長さ198×幅152×厚さ40cm 耐荷重300kg 自動膨張 空気ベッド 高反発 極厚 膨脹式 折り畳みベッド 収納袋付き 寝具 マット キャンプ 予備ベッド 家庭用 来客 防災用



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電動ポンプ内蔵エアベッド198×152×40cm - 簡易ベッド/折りたたみベッド



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198×幅152×厚さ40cm耐荷重300kg【高品質材料】使用後はお手入れしやすく、濡れた布で拭くだけです。【ポータブル・簡易・クイックセット】内蔵ポンプで約3-5分で素早く空気が入り必要な硬さまで素早く設定できます。空気を抜き折り畳んでケースに収納でき、車に積んでキャンプ、旅行、新家へ搬入するのに最適です。【客人の完璧な予備ベッド】このエアーマットは迅速かつ簡単な空気入れと空気入れ機能があり、来客、家族、友達、親族のためにサブベッドとして使用でき、ソファや床に寝ることなく快適な睡眠体験を提供します。使用しないときはコンパクトに収納。特別なハニカムレクターの内部構造により、圧力に耐え、人間工学の設計により快適な睡眠姿勢を提供し、精細なベルベットの表面は心地よい眠りを提供します。耐荷重300KGまでサポート。購入時参考価格¥9800-