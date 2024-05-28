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大塚康生　アメリカ軍用ジープポスター　MVJウィルス
商品番号 K49095070829
商品名

大塚康生　アメリカ軍用ジープポスター　MVJウィルス
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 1,692 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大塚康生氏作画による米軍ジープ歴史ポスターです。サイズ縦51㎝×横72.5㎝※商品は未使用品になります。ピンなどの穴はありません。ポスターの端部分に多少の歪みがありますが、非常に綺麗な状態だと思います。大塚康生は日本アニメーションを牽引してきた伝説のアニメーター。東映動画アニメーター第一期生。高畑勲、宮崎駿の先輩であり、後に『太陽の王子ホルスの大冒険』『ルパン三世』『パンダコパンダ』『未来少年コナン』『じゃりン子チエ』などを共に手がけた日本を代表するアニメーターです。種類···ポスターモチーフ···その他主な素材···紙製壁飾りの種類···ポスター
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