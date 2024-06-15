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骨董　アンティーク　獅子　招き猫　狛犬　陶人形
商品番号 I71204673938
商品名

骨董　アンティーク　獅子　招き猫　狛犬　陶人形
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 2,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンティークフェアで購入したものになります招き猫高さ約6センチ人形高さ約4.5センチ狛犬の印鑑約2.5センチバラ売りは致しません狛犬招き猫アンティーク骨董人形
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