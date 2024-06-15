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- 端渓硯 松の彫刻 大型サイズ ９キログラム 値下げ！！
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商品詳細
端渓硯 超絶技巧 松の彫刻 大型サイズ ９キログラム中国端渓 超絶技巧による素晴らしい彫刻をされてますサイズ 長さ約 ３８センチ 幅約 ２６センチ 高さ約 ５センチ 重さ 約 ９．０Kｇ裏面に文字が彫られています画像にて参照下さいませ。返品不可、梱包はプチプチで厳重に包装致します送料無料にて全国発送させて頂きますどうぞ宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/kindness979205.html
http://narcologia.ru/goods/stair897900.html
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