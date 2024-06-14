『お祭うー特価』　日展トップ・文化勲章　蓮田　修吾郎　『黄銅香炉　乙亥』　香炉

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蓮田修吾郎 黄銅の値段と価格推移は？｜3件の売買データから蓮田修吾郎 ...



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蓮田修吾郎の値段と価格推移は？｜25件の売買データから蓮田修吾郎の ...



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蓮田修吾郎 | labiela.com



蓮田修吾郎の値段と価格推移は？｜25件の売買データから蓮田修吾郎の ...

特記:内側と蓋裏に変色あり 裏に小スレあり 外箱に汚れあり付属:箱、しおり、ウコン布直径8.5cm、高さ9cm。蓮田 修吾郎 (1915年〜2010年)はすだ しゅうごろう日本を代表する鋳金家。自由な作風でしられ、彫刻や絵画的な表現をしています。『金属造型』など新しい新分野の開拓も行い、金工の近代化を進めました。1938年 彫金家 人間国宝 高村豊周に師事1949年 日展初入選1951年 『トロフィー』 日展特選朝倉賞1952年 日展無鑑査1953年 『黒豹(くろひょう)鋳銅スクリーン』 日展北斗賞1959年『野牛とニンフ』 日展文部大臣賞1962年『森の鳴動』 日本芸術院賞1975年 東京芸術大学教授 日本芸術院会員1982年 ドイツ連邦共和国功労勲章1等功労十字章1987年 文化功労者1991年 文化勲章受章1996年 日展顧問【60サイズ以上：他60サイズと同梱で2個目から500円引き】(管理NO.Ⅱーゆ178)(2N10303)お祭うー特価‼️6800円→4480円のご奉仕。