掛け軸 星観 『 美人画 』 中島清堂 識箱 絹本 希少 茶道具 掛軸 美品

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掛け軸星観『美人画』中島清堂識箱絹本希少軸装茶道具掛軸美品です。サイズ（本紙）401×1048ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア 星観 美人画 鳥かご 中島清堂 掛け軸 掛軸 骨董 日本画 絵画 絵師 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 茶道具 茶掛け#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#星観#美人画#鳥かご#中島清堂#中島_清堂#清堂#識箱#極め#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...人物・肖像