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掛け軸 星観 『 美人画 』 中島清堂 識箱 絹本 希少 茶道具 掛軸 美品
商品番号 L73013946340
商品名

掛け軸 星観 『 美人画 』 中島清堂 識箱 絹本 希少 茶道具 掛軸 美品
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 15,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

掛け軸星観『美人画』中島清堂識箱絹本希少軸装茶道具掛軸美品です。サイズ（本紙）401×1048ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重　希少　レア　星観　美人画　鳥かご　中島清堂　掛け軸　掛軸　骨董　日本画　絵画　絵師　美術品　骨董品　入手困難　ヴィンテージ　アンティーク　レトロ　タペストリ　インテリア　アート　茶道具　茶掛け#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#星観#美人画#鳥かご#中島清堂#中島_清堂#清堂#識箱#極め#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...人物・肖像
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