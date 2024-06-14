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ノリタケ カップ \u0026ソーサー アイボリーブルー
商品番号 I71633601127
商品名

ノリタケ カップ \u0026ソーサー アイボリーブルー
ブランド名 ノリタケ
特別価格 税込 1,677 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ノリタケの、カップとソーサー。ソーサーといっても、くぼみはないです。アイボリーチャイナ。7903です。
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