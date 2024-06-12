珍品　米国　資生堂　アクリル看板　70’S　　非売品　激レア　　X224

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商品ご覧頂きありがとうございます。 ～商品説明 ～ 珍品 米国 資生堂 アクリル看板 70’S 店舗什器 非売品 激レア COOLFIRE 絶版品 X224 入荷しました。オススメの一品です ～状態 USED ～ その他目立ったキズ汚れありません。年代物の為一部変色、テープが張ってありますが、問題なく使用できます 当方の時間の都合上このまま出品します。 ◆発送詳細◆●基本的に配送までに２～５日ほどかかりますのでご了承ください。●出張が多いため発送遅れる場合がございます。◆注意事項◆●USED品になりますので使用感や使用に伴うキズやスレ、多少の汚れはあるとお考えください。※神経質な方は、ご購入を控えて頂きたいです。●商品発送の際ならべく小さくして発送するので、折りシワが付きますがご了承下さい。●商品を圧縮袋を使用して発送する場合もあります。●付属品に関して、写真に写ってる物が全てですので宜しくお願いします。●採寸の誤差や色味などは、現物と異なる場合（特に黒、ネイビー）もございますので、ご理解頂ける方のみお取引お願いします●商品の説明、出品カテゴリについては、あくまで当方の「主観的な判断」になります事をご了承ください。●写真を多く掲載していますのでしっかり確認いただき、疑問などは必ず質問し納得の上で入札、落札してください。●返品される方は、3日以内で、送料と手数料はお客様負担でお願いします。ご購入心からお待ちしております。