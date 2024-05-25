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紫水晶　アメジスト　ドーム　原石　山梨県鉱山産
商品番号 J45717012643
商品名

紫水晶　アメジスト　ドーム　原石　山梨県鉱山産
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 31,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

紫水晶　アメジスト　ドーム　原石　山梨県鉱山産父親が40年程前に山梨県の宝石店で購入した山梨県の鉱山で採れた紫色の水晶です。棚の上で保管しておりました。鑑定はしておりません。山梨県は鉱山が有名だったそうです。幅:12~15cm木製の台座と、水晶に多少の傷があります。#水晶#原石#紫水晶#アメジスト#アメジストドーム#山梨鉱山
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