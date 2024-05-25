紫水晶　アメジスト　ドーム　原石　山梨県鉱山産

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商品詳細
紫水晶 アメジスト ドーム 原石 山梨県鉱山産父親が40年程前に山梨県の宝石店で購入した山梨県の鉱山で採れた紫色の水晶です。棚の上で保管しておりました。鑑定はしておりません。山梨県は鉱山が有名だったそうです。幅:12~15cm木製の台座と、水晶に多少の傷があります。#水晶#原石#紫水晶#アメジスト#アメジストドーム#山梨鉱山
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