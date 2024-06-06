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商品詳細
ご覧いただきありがとうございますサイズ:画像を参照してください。素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。経年の汚れ等がございます、神経質な方、商品に不安のある方は入札をお控えください。-説明文、画像をご覧いただき、納得された方のみご入札下さい。-商品の状態や評価は個人差があります。最終的には画像をよくご覧いただき各々でご判断ください。ご購入後のキャンセルや返金返品対応致しませんので，ご了承ください。神経質な方ご遠慮ください。北海道、沖縄、離島への発送は別途送料がかかりますので、ご購入前にコメントお願い致します。3
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