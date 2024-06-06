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しろくまの貯金箱
商品番号 X60366300849
商品名

しろくまの貯金箱
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 1,702 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に北欧、暮らしの道具店で購入しました。お金も入れていた時期もありましたが、最近は飾っていました。使用していましたので、汚れや色の劣化はあります。気にならない方、ご検討よろしくお願いいたします。
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