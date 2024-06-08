IKEA　アート３点セッㇳ　海岸

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商品詳細
PJÄTTERYDプィエッテリードアート3点セット,海岸,56x56cmおさえ気味の色が気に入って、昨年売り切れからの再販を待って購入したものです。飾る場所を決められずにずっと持っていましたが、断捨離をはじめたので手離します。値下げ交渉はご遠慮ください。一緒に買ったALFTAアルフタ粘着テープ付きフックも出品していますので、おまとめの場合は送料分値引きしたプラス1280円で承ります。#ALFTAアルフタ （壁を傷つけずに絵画を飾れるフック）IKEA イケア 海岸 海 アート キャンパス 北欧
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