[164.10 ct] 天然ルビー [7月誕生石]

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ルビーカラー：レッドサイズ：40×31×15(mm)カラット：164.10ctカット：オーバルカットルース裸石宝石ジュエリー#ルビー#コランダム#コランダム_サイシフ#パワーストーン_サイシフサイズ、カラットは多少誤差がある場合がございます。お使いのモニターの環境によっては、色味が実物と異なる場合がございます。ご了承の上ご入札ください。