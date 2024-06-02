ノリタケ★京香旬菜★金時人参 ★23cm スクエアプレート大皿6枚セット

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ノリタケ★京香旬菜★金時人参★23cmスクエアプレート6枚セットご覧頂きありがとうございます。ノリタケ人気の京香旬菜シリーズのスクエアプレートです。お料理を盛り付けた時にも、金時人参が見えて、とてもお洒落です。ステーキやパスタ等にちょうど良い大きさです。来客用に購入しておりましたが、他にも多数お皿があるため出品致しました。自宅保管にご理解ある方のご購入をお願い致します。お皿/お椀/デザート食器···皿/プレート