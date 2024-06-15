【プチ贅沢】　有田焼陶悦窯　晶内銀塗り5.5 反鉢　2個

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【他の商品とおまとめ歓迎です♪おまとめでお得♪ご要望・お問い合わせはお気軽にコメントくださいませ】#nanaroom#MatsuBokkuri↑同じ出品元です。同梱ご対応出来ます。【新品・送料込】【状態】 新品、未使用品【サイズ】 直径17㎝高さ5㎝【引渡し方法】送料当方が負担します。【枚数・お色の組合せ変更ご対応可能です。】有田焼 陶悦窯食卓が賑やかに、華やかになる器です。シックな下地に金銀の美しい装飾が映え白磁とは違った魅力をお楽しみいただけます。和の美を醸し出す金銀が食卓を飾ります。和洋折衷どんな場面でも合います。□□□焼物は手作業仕上げの為1点1点風合が違います。表情が異なります。なんとも言えない風合いが楽しめます。そういった風合をご理解いただいた上でお求めください。商品は在庫からのお任せ発送となります。ご不明な点は、ご購入前にご確認をお願い致します□□□【電子レンジ・食洗器使用注意事項】◇電子レンジ※金銀の絵付けが施されているものは使用不可です。電磁波は金属に当たると反射してしまうので、金銀の絵付けは電子レンジで使えません。◇食洗機※器同士が余りぶつかり合わない程度に入れてください。（磁器に比べ強度の弱い土物は割れやすい）※土物は吸水性が高いため、洗浄後はよく乾かしてください。※上絵付を施した器は洗剤に含まれる研磨剤により色くすみ、ハゲの原因になります。末永くお使いいただくにはおすすめしません。【撮影環境やご覧になっているデバイスの状況により、実際の商品の色が画面上の色と微妙に異なることがございます。商品に欠陥がある場合を除き、返品には応じかねますのでご了承くださいませ。】◇◆他の商品とおまとめ歓迎です♪おまとめでお得♪♪ご要望・お問い合わせはお気軽にコメントくださいませ◆◇◇◆他にも色々な食器を出品中で取り揃えております。ぜひご覧くださいませ♪お気に召していただける商品がありましたら幸いです◆◇ □nanaroom□#ガラス食器カラー...シルバー種類...鉢素材...陶磁器サイズ...小（直径：～17.9cm）形状...丸