値下げ　アンティーク　ヌード　ピンナップ　置物

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値下げしました！28000→23000陶器でできたブラック、ピンナップガールです！30センチ大の置物なので雰囲気ありオシャレです。マニア向けのコレクターズアイテムです。お好きな方いかがですか^^オブジェNEIGHBORHOODビンテージフリーアンドイージーzigzagフェスチャンピオン アローズ アーバンリサーチ リーバイス 希少 rrlラルフローレン ペンデルトン ネイティブ gapZARAビームスジャーナルスタンダードLeeブルーナボイン キャピタル シュプリーム アウトドアlevis501505xx50s60s70s80s90sビンテージ ヴィンテージ 希少 レア アメカジ 東洋エンタープライズステューシー ウエアハウスビッグEシュプリーム たデッドストック赤耳デニムヴィンテージジーンズ501505リーアメカジVintageUSAヴィンテージ古着スタンダードカリフォルニア ロンハーマンノースフェイス キャピタルジャクソンマティス 2ndバンtロックtビンテージヴィンテージバイカーVintageレトロスカルドクロピンナップエロロカビリー