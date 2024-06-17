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スマイソン　2つ折り財布
商品番号 O36506710589
商品名

スマイソン　2つ折り財布
ブランド名 スマイソン
特別価格 税込 5,280 円
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商品詳細

SMYTHSON２つ折り財布4カードスロットウォレット、コインケース◆色:ダークブラウン（黒に近いです）◆カード入れx4◆札入れx2◆コインケース◆サイズ：横約11x高約9.7cm◆状態:背の部分に皺がありますが他は目立つ傷や汚れは無く状態は良いかと思います。箱も付属します。【検索ワード】二つ折り
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