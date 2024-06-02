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70s 騎士　リバーシブルT
商品番号 H27592616213
商品名

70s 騎士　リバーシブルT
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 4,666 円
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商品詳細

【商品名】70年代騎士　リバーシブルTダブルフェイス【カラー】紺×白【サイズ】身幅55.5肩48袖17着丈66.5【状態】used紺面背中に1箇所と脇付近に1箇所に小リペア（写真6.7）白面のフロントと背中にピンホール（写真8.9）フロントプリントに記名（写真2）購入時よりプリントにカラーが入ってますが元からかどうかは不明（写真2）ランナーズタグ染み込みフロッキー50s60s
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate424148.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring788796.html
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