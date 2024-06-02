70s 騎士　リバーシブルT

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商品詳細
【商品名】70年代騎士 リバーシブルTダブルフェイス【カラー】紺×白【サイズ】身幅55.5肩48袖17着丈66.5【状態】used紺面背中に1箇所と脇付近に1箇所に小リペア（写真6.7）白面のフロントと背中にピンホール（写真8.9）フロントプリントに記名（写真2）購入時よりプリントにカラーが入ってますが元からかどうかは不明（写真2）ランナーズタグ染み込みフロッキー50s60s
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