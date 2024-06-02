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サムライクラフト タイプ1 ラウンドファスナーロングウォレット ラウンドジップ
商品番号 O56750630684
商品名

サムライクラフト タイプ1 ラウンドファスナーロングウォレット ラウンドジップ
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 9,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···オレンジ財布形···長財布素材···本革※他でも出品してますので必ず在庫確認お願いします。サムライクラフトのラウンドジップウォレットになります。タイプ1ラウンドファスナーロングウォレット革ルガトショルダーカラーオレンジ状態外側は使用感有り、内側は美品小銭入れは小銭じゃなくポイントカードや診察券を入れていましたの綺麗だと思います。サイズ200×105厚み25mmカード16枚マチあり札入れ×2マチなし札入れ×2小銭入れ×1小銭入れ外側に規格外カード入れ×1定価79200円専用ウォレットロープもお付けします。美品おまけでレッドウィング非売品シューレースキーパーお付けします。#サムライクラフト#ラウンドジップウォレット#ラウンドファスナーウォレット
http://narcologia.ru/goods/Stanford578173.html
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