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美品　2,3回着用　ナイキ　NIKE エアマックス　AIRMAX AP 26cm
商品番号 M69665829594
商品名

美品　2,3回着用　ナイキ　NIKE エアマックス　AIRMAX AP 26cm
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,437 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2,3回着用しましたが、新しいスニーカーを購入しましたので、大切にして頂ける方にお譲りしたいと思います。【ブランド】ナイキ　NIKE【サイズ】26cm【状態】2,3回短時間使用しておりますが、　　　　とても綺麗な状態かと思います。　　　　その後、室内保管しております。【カテゴリー】スニーカー【仕様】エアマックスAPairmax【カラー】ホワイト　ブラックよろしくお願いします。
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