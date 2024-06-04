美品　2,3回着用　ナイキ　NIKE エアマックス　AIRMAX AP 26cm

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商品詳細
2,3回着用しましたが、新しいスニーカーを購入しましたので、大切にして頂ける方にお譲りしたいと思います。【ブランド】ナイキ NIKE【サイズ】26cm【状態】2,3回短時間使用しておりますが、 とても綺麗な状態かと思います。 その後、室内保管しております。【カテゴリー】スニーカー【仕様】エアマックスAPairmax【カラー】ホワイト ブラックよろしくお願いします。
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