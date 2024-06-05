クロムハーツ 財布 2つ折り財布 ウォレット ヘビーレザー 黒 230823 ...

★プロフィールは必ずお読み下さい。★価格交渉不可・お取置き不可、早い者勝ち！超限定!【正規新品】CHROMEHEARTSクロムハーツ◆ONESNAPBUTTON◆財布2つ折り財布ウォレットブラックヘビーレザーダガークロス高級品黒230823-825ブランドCHROMEHEARTSE/クロムハーツ状態新品未使用※写真に載せているものが全てです。表示サイズ-実寸サイズ衣類は全て平台に平置きし外寸を測定しております。商品によっては若干の誤差が発生する場合がございます。多少の誤差は予めご了承ください。全長12cm幅10cm素材牛革、925SterlingSilver柄・色ブラックアメリカ「CHROMEHEARTS」正規ショップにて購入いたしました（100％正規品ですのでご安心下さいませ）※当方は売上の全て税務申告を行い、また古物商許可証を管轄警察署へ申請済みです。偽物・盗品を扱うことがどれほど重大な犯罪なのかを認識しております。ご安心ください。CHROMEHEARTS-ONESNAPBUTTON！・肌なじみの良い高品質なレザーを使用・札入れ：1箇所・カードスロット：×5つ・CHクロスボタン：1つ・コインフォルダー：1箇所・ウォレットチェーンホール(ウォレットチェーン装着可)・内装ダガーナイロンプリント付属品・巾着×１・箱×１・ショップ紙袋×１



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