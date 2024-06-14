バックル　スタッズベルトバックル

ヴィンテージ感漂う手打ちスタッズのバックルです。40mm幅のベルトに装着して使用してました。30mm〜40mm幅のベルトはバランス的に装着感良いと思います。断捨離中につき出品します。バックルのみの出品です。ベルトは付きません。発送はネコポスなどにプチプチに包んで梱包予定しております。⚠️必ずご確認ください⚠️#プロフィール一読お願い致します。#購入前にコメントお願い致します。※中古品という事をご理解の上ご購入下さい。※購入後の返品は対応いたしません。※使用品の為、神経質な方はご遠慮ください。※ヴィンテージや古着に理解の無い方はご遠慮ください。#HTC#ウルフズヘッド#クロームハーツ



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