ALZUNI カスタムベルト　象革　希少カスタム　シルバー製品

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17万〜値下げアルズニの象革とシルバー製品を使って作ったベルトになります。 ベルトは全長118センチです。 穴を開ければサイズ調節可能です。革の部分は黒の象革、バックル、サルカン、ケン先は全てシルバー925とシルバー950でアルズニで製作しました！ バックル…シルバー925のバックルに天使、悪魔それぞれのモチーフのフェザーをつけてジルコニアのレインボームーン、レッド、ブルー！サルカン…フレアコンチョ、ネックレストップ ブルーとレッドのジルコニア剣先…スカルケルベロスのトップ、フェザートップ、レッドとブルーのジルコニアぱっと見のカスタムです！よく見ると細かく既製品ではなく手作りの部分もあり誰とも被ることはないです！象ベルト 約78000円 シルバー総額約35万以上しました。 現在はシルバーはお店でも約1.5倍くらい高くなってるので今作ると軽く50万は超えるそうです。 気になる事や見たい箇所あればコメントしてください。 無理に売るつもりはないですが気に入ってくれる人がいたらと思います。 なのでだんだん値下げしてくつもりはないので購入希望の方がいたら希望額提示お願いします。検索ワードウォレットハンガー カスタム バイク乗り アメリカンバイク シルバーアクセサリー インディアンジュエリー 希少品革製品 本革アリゾナフリーダムSAAD、天神ワークスビーズ屋公ちゃん FUNNY（ファニー）REDMOON（レッドムーン）KC'S（ケーシーズ）REDWING（レッドウイング）革蛸（かわたこ）ichi（イチ）花山（かざん）GANZO（ガンゾ）WhitehouseCox（ホワイトハウスコックス）Orobianco（オロビアンコ）ILBISONTE（イルビゾン)FARO（ファーロ）MOTO（モト）HERZ（ヘルツ）大峡製鞄（おおばせいほう）FUJITAKA（フジタカ）FLATHEAD（フラットヘッド）黒羽（クロウ）WILDSWANS（ワイルドスワンズ）LASTCROPS（ラストクロップス）NATIVESPIRIT（ネイティブスピリット）ARROW-TRIBE（アロートライブ）アメカジシルバー925シルバー950カラー···ブラック素材···本革