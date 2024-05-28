VERSACE ヴェルサーチ ベルト ブラック レザー メデューサ イタリア製 ...

1698088gd00VERSACEのベルトになります！VERSACEの代名詞とも言うべきメデューサがバックルに大きく施されたインパクト120％な一本です!牛革独特のきめ細かい質感、艶が高級感◯コーデのワンポイントととしてぜひどうぞ♪ ブランド:VERSACEカラー:ブラックサイズ:115/46（バックル先端から最初の穴まで87cm、以降2.5cm刻み。最大97cm。）状態:使用感あり。スレ、シワあり（画像7）。色落ち、亀裂無し。※ライティング、お使いのデバイスの環境により実際のカラーと若干の誤差が生じる可能性があります。※ダメージなどは基本的に全て説明欄、写真で記載します。それ以外で気になる箇所がおありの方はお気軽にコメントよりどうぞ



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