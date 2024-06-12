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hc【used】SALVATORE FERRAGAMO ガンチーニ 二つ折り財布
商品番号 B82546305902
商品名

hc【used】SALVATORE FERRAGAMO ガンチーニ 二つ折り財布
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 9,016 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。●状態・保管品・used●詳しい説明目立った傷や汚れはありません。カード入れに少し跡が残っております。破れなどありません。銀座本店での購入レシートがあります。※匿名配送ご希望のお客様はコメントにてご連絡ください。※メルカリルールに沿い早い方優先です。※あくまで出品している商品は中古品(新品を除く)ですので極度に神経質な方はご購入お控えください。※箱が映っている場合もダメージ、記入がある場合があるので基本的にはきれいな状態ではないという認識でご理解くださいませ。箱を変更する場合もございます。※共箱がない場合は、自宅の梱包資材の使用になります。※購入時期などお答え出来ませんのでご了承ください。※まとめての出品の場合のバラ売り不可となります。※何かありましたらコメントいただければと思います。
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