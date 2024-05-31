XL ☆ FRAGMENT x DSM / TABLE TOP DOVER ST



FRAGMENT x DSM / TABLE TOP DOVER ST ☆ XL



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XL fragment design DOVER STREET MARKET - Tシャツ/カットソー(半袖 ...



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FRAGMENT × DOVER STREET MARKET パーカー XL | labiela.com



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ドーバーストリートマーケットとフラグメントのコラボTシャツです。藤原ヒロシさんもInstagramに投稿をして、気になっていた方もいらっしゃるのではないでしょうか。【サイズ】XL(着丈：72.5cm、肩幅：55cm、身幅：58cm、袖丈：23.5cm(素人採寸ですので予めご了承ください。))【色】Black/ブラック/黒実物と写真ではご使用の環境等により画面の発色、色合いが微妙に異なる場合がございます。【状態】新品未使用製造過程や発送過程で付いた傷、ほつれ等があった場合こちらでは保障出来ませんのでご了承下さい（見る限りそういったところはないと思います）【特記】サイズや色のイメージ違い等のキャンセル、またすり替え防止の観点からも返品はお受け出来ませんので予めご了承ください。発送時にはメルカリ便の大きさに合わせて畳みますので、元々の折り目と違う部分で畳む可能性もございますので予めご了承下さい。基本的にはご購入いただいた翌日までには発送する様に心がけておりますが、仕事の関係上3〜4日ほどかかる場合がございます。こちらの商品は送料、関税が掛かっておりますので、お値下げ交渉はご遠慮ください。DoverStreetMarketDSMGDSMLドーバードーバーストリートドーバーストリートマーケットオークリーOakleyフラグメントデザイン藤原ヒロシHiroshiFujiwaraHF