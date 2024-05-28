MARNIのPVC CELLPHONE CC HOLDER

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商品詳細
マルニのスマホショルダーバックで、携帯とか小さい財布とか小物を入れられるやつです。軽くて使いやすそうです！元値は48400円。実際に届くと自分の雰囲気とは合ってなさそうだったので、お譲りしたいです。タグ付き、箱付きです！使っていないので新品ですが、開封して触ってますので、理解ある方でお願いします。カラー···ブルー、ブラック柄・デザイン···無地
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