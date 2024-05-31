AMIRI MA コットンジャージーTシャツ サイズ L

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即購入OK。こちらの商品はすべて新しい未使用状態となっております。日中は仕事をしているため、発送にお時間いただいて[並行輸入品]AMIRIアミリMACOREロゴ半袖Tシャツ(パープル)やり過ぎない絶妙なダメージ加工が特徴のアメリカ?ロサンゼルスのファッションブランド\"AMIRI\"の半袖Tシャツです。フロントにデザイナーMIKEAMIRIのイニシャル「M.A.」ロゴ、バックにも「AMIRI」とブランドロゴが入るTシャツです。サイズS/着丈：72cm/身幅：55cm/袖丈：22cm/肩幅：55cmM/着丈：74cm/身幅：56cm/袖丈：23cm/肩幅：56cmL/着丈：76cm/身幅：57cm/袖丈：23cm/肩幅：57cmXL/着丈：78cm/身幅：59cm/袖丈：24cm/肩幅：58cmサイズ寸法に関しまして、平置き計測のため多少の誤差が生じる場合がございます。あらかじめご了承下さい。