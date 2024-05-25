10／16日限定価格　COACHコーチ新品正規品リバーシブルレザーベルト

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カラー···ブラックセール 期間限定COACHコーチ新品正規品リバーシブルレザーベルトCOACH新品正品/レザーベルトリバーシブルベルトの色は光や角度により、実物より多少異なることをご了承ください。ベルトサイズ:長さ:約118cm~120cm幅:約35mm＊付属品:☆ケアカード(Careinstructionカード)写真のCareinstructionカード無料付きのため日本全国のCOACH直営店でも修理やメンテナンスアフターケアも受けることができます。☆coach専用箱別途有料です。希望の場合、コメントをお願い致します。こちらの商品は、私自身がアメリカカリフォルニア州西海岸のCOACHfactory(COACHアウトレット)で購入しております正規品です。コピー商品等は一切取扱っておりませんので、安心してお買い求めくださいませ。製品にありがちな多少のスレ、小傷等ある場合もございます。ご理解ご了承の上でご購入をお願いいたします。#ベルト#コーチベルト#コーチ#社会人#お誕生日#バースデー#ギフト#プレゼント#COACH#クリスマス#父の日