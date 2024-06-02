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【箱付き】ダンヒル　財布　二つ折財布　メンズ
商品番号 R33050417203
商品名

【箱付き】ダンヒル　財布　二つ折財布　メンズ
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 5,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ダンヒル（dunhill）二つ折財布　メンズカラー···ブラック新品•未使用品です。家庭で長期保管されていましたことをご了承下さい。箱に少々スレがあります。ダンヒルのカード付きです。
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