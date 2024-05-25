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HONDA DAY トランスフォーマー　ホンダ　vtec エンジン　Tシャツ
商品番号 Q56921423783
商品名

HONDA DAY トランスフォーマー　ホンダ　vtec エンジン　Tシャツ
ブランド名 アルスタイルアパレルアンドアクティブウェアー
特別価格 税込 4,841 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HONDADAYトランスフォーマー　ホンダ　vtecエンジン　企業TムービーT映画　カラー】ブラック　　　黒　サイズ】L着丈】73.5cm身幅】56.5cm肩幅】53.5cm袖丈】21.5cm＊メルカリのトップスの採寸方法を参考に測りました。素人採寸なので多少の誤差は、ご了承ください。状態】使用感は少なめですが若干のフェード感、プリントのインク飛び、裾のステッチ縮み？はありますが目立つダメージなどは無いです。＊素人保管ですので収納時のシワなど若干の状態変化は、ご了承下さい。参考】おそらく90s終わり〜00sの物かと思われます検索しても出て来ないので、かなり珍しいかと思います。デザインも良くヴィンテージTeeの雰囲気もあります。＊フリマ、古着にご理解のある方のみ　よろしくお願いします。#メルカリ・NIKO
http://narcologia.ru/goods/response160042.html
http://narcologia.ru/goods/cotton603161.html
http://narcologia.ru/goods/capitation35608.html
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