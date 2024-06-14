ミッレフォッリエ2 P25 ブスケット

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商品詳細
エムピウの二つ折り財布millefoglieⅡP25BUSCHETOミッレフォッリエ2P25ブスケット カラー:BU.bosco昨年購入し、1〜2ヶ月程度使用しました。使用してない期間は箱にて保管しておりました。数ヶ月使用した為、使用に伴う傷や色褪せなどあります。見る角度によっては目立つキズなどがありますので写真の確認をよろしくお願いいたします。すり替え防止の為、キャンセルや返品等一切不可です。また値下げ対応は致しかねます故ご理解のほどよろしくお願いいたします。財布形...二つ折りカラー···ブラック素材···本革
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