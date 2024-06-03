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ニューエラ シカゴカブス 9fifty ツートンカラー キャップ
商品番号 R73747441478
商品名

ニューエラ シカゴカブス 9fifty ツートンカラー キャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

□商品名□ニューエラシカゴカブスBeAltertforFourBalls9fiftyツートンカラースナップバックキャップ□カラー□ベージュ×ブラウン(つば裏グレー)□サイズ□9fiftyフリーサイズ、スナップバックキャップ(ユニセックス仕様ですので女性でも被れる仕様になります)□シリーズ□9fiftyCooperstown□商品状態□新品□発送に関しましては注文を受注してから24時間以内に発送しています。17時以前に注文していただけければその日のうちに発送を心がけています。□ベースボールキャップの配送にはダンボールにて発送しておりますので、型崩れなど恐れはありません。□値下げ交渉歓迎ですが、常識範囲内でよろしくお願いいたします。(商品の１割以内でお願いいたします)□キャップ２個以上購入で750円値引きさせていただきます。※不明な点などございましたら、お気軽に質問ください。
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