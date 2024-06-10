★ニューエラ★クリーブランド・インディアンス スナップバック キャップ★ホワイト

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商品詳細
★ニューエラクリーブランド・インディアンス\"ワールドシリーズ1995\"9Fiftyスナップバックキャップ(ツバ裏グレー)★1995年MLBワールドシリーズを制してワールドチャンピオンになったクリーブランド・インディアンス！サイドにワールドシリーズ1995記念パッチの付いたスペシャルエディション！★ホワイトボディにレッドバイザーの激レアカラーです！しかも素材はウール100%！★ワールドシリーズ・サイドパッチ付きのワフー酋長はアメリカでも発売即完売のコレクターズ・アイテムです。この機会に是非！★2018年シーズンをもってワフー酋長のロゴは使用中止となり2019年より新ロゴに変更になりました。球団名も廃止になり2022年シーズンよりクリーブランド・ガーディアンズに変更されています。人気のワフー酋長ロゴは今後入手困難になると思われます！★モデルは定番の59FIFTYと同じスタイルながらアジャスタブル仕様のサイズ調整が可能な9Fiftyスナップバックキャップです。★新品未使用品。★素材:ウール100%★アメリカ正規販売代理店より購入。100%新品正規品、本物です！コピー品ではございません。★カラー:ホワイト/レッドツバ裏グレー★サイズFree(57.7cm〜61.5cm)★スナップバックキャップ後ろのアジャスターでサイズを変えられます。★即購入OKです。★60サイズの段ボールに入れて発送致します。潰れる心配はございませんのでご安心ください。★ご質問あればお気軽にコメント残してください。どうぞ宜しくお願いいたします！★NewEraキャップはこちら★#newera_cloud★インディアンスキャップはこちら★#indians_cloud#ニューエラ#Newera#Cleveland#Indians#クリーブランド#インディアンス
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