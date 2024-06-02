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【極美品】プラダPRADA三角ロゴ　長財布サフィアーノ
商品番号 K98000660327
商品名

【極美品】プラダPRADA三角ロゴ　長財布サフィアーノ
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 19,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···フェイクレザー【状態】・ほぼ未使用で使用感もなく、とても綺麗な状態です。【付属品】・化粧箱・ギャランティカード。【サイズ】・縦約9㎝×横約11.2㎝×幅2.5㎝PRADAプラダ財布ウォレットサフィアーノレザー金具折り財布　二つ折り財布　テスート　三角ロゴ　トライアングルロゴ採寸に若干の誤差がある場合がございますので、予めご了承の程お願い致します。【仕様】・マチ付きオープンポケット×1・オープンポケット×4・カードポケット×13・コインケース×1
http://narcologia.ru/goods/injure256567.html
http://narcologia.ru/goods/preference842238.html
http://narcologia.ru/goods/composite651854.html
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