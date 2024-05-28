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幻!!超激レア!！美品！！Candy 長財布 パイソン柄 COKEビン割 れタグ
商品番号 N82718885365
商品名

幻!!超激レア!！美品！！Candy 長財布 パイソン柄 COKEビン割 れタグ
ブランド名 ピンクドラゴン
特別価格 税込 32,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

超激レアのcandyの長財布です！！カラーパイソン柄COKEビン割れタグ中に少し剥がれはございますがその他はかなりコンディションはイイです。一部画像の様に糸のホツレ箇所が御座います。（画像参照）たぶんこれ以上の物は出てこないと思います！！35年以上前の当時物!!知る人ぞ知るcandy!!クリームソーダなどと違い当時流通してる数も少なく、ネットでも全然出てきません！！私も25年程探しててこのタグのサイフはこれのみしか出会えませんでした。お探しの方、最後のチャンスだと思います！！是非!!検)キャンディクリームソーダペパーミントカルコークcandycreamsodapeppermintcalcoke前橋candy50's当時物
http://narcologia.ru/goods/freshman509556.html
http://narcologia.ru/goods/approximate221420.html
http://narcologia.ru/goods/passivity82883.html

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