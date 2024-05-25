【新品】ビアベリー　ハッチバック　グリージョ

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【商品名】ビアベリー ハッチバック【状態】開封のみの未使用【カラー】グリージョ定価は20500円ですので、少しお安くしています。【説明】正規店購入の正真正銘本物です。このブランドが大好きで、プレゼントにいただいていたのですが、残念ながら趣向が変わったので、一気にコレクションを整理しています。グリージョですが、使っていくと深みのある緑に変化していき、とても綺麗で人気の高いお品物です。プエブロの人気が高いですが、同じ革質にヤスリがけをしていないだけです。未使用品ですが、状態は画像でご確認ください。革製品は新品で使うのがやはり魅力だと感じますし、初めに気に入るものを選ぶのが良いのではないかと思います。