新品未使用セリーヌネクタイ

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商品詳細
新品未使用セリーヌネクタイです。いただいて、使わずにしまっていました。淡い上品なピンクです。
http://narcologia.ru/goods/rebellion460278.html
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